La rivoluzione gentile del farmaco Il punto a due anni dalla riforma

Due anni dopo l’approvazione della riforma, si è tenuto un incontro al ministero della Salute per valutare i progressi nel settore farmaceutico. La discussione ha riguardato in particolare il modello organizzativo introdotto con la legge di Bilancio 2024, che ha modificato l’approccio precedente, fermo dalla legge 495200. L’obiettivo principale è stato analizzare l’implementazione delle novità normative sul tema dell’accessibilità ai farmaci.

Oggi al ministero della Salute, l’incontro, dedicato al tema del farmaco accessibile, è servito a fare il punto sul percorso avviato con la legge di Bilancio 2024, con la riforma che ha superato il modello organizzativo fermo dalla legge 495200. Ma anche a fare il punto sui prossimi passaggi operativi, il più immediato riguarda nuove categorie di farmaci che, secondo quanto annunciato ai giornalisti dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, verranno trasferite entro il 30 marzo dalle farmacie ospedaliere alla distribuzione territoriale. L’obiettivo indicato è arrivare gradualmente a spostare fino al 90% dei medicinali oggi distribuiti attraverso la cosiddetta distribuzione diretta nelle farmacie pubbliche e private convenzionate. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La rivoluzione gentile del farmaco. Il punto a due anni dalla riforma Articoli correlati Basket femminile, gentile spara la tripla a un secondo dalla fine: l'Aics batte di un punto Pontevecchio BolognaUna tripla da otto metri a un secondo dalla sirena finale, un Pala Monti in delirio e due punti pesantissimi che inaugurano nel migliore dei modi la... Torino 2026: La rivoluzione gentile di Elsa Morante conquista il Salone del LibroIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Contenuti utili per approfondire rivoluzione gentile Temi più discussi: Farmaco accessibile: la rivoluzione gentile della prossimità; La rivoluzione gentile del traffico in via Roma funziona: panta rei (e l'oasi di Boeri adesso ha un senso); Verità e giustizia, la rivoluzione gentile di don Ciotti: Il silenzio è complicità; Dieci anni di Castello c’è: la rivoluzione gentile che fa vivere il borgo antico. La rivoluzione gentile del farmaco. Il punto a due anni dalla riformaDalla distribuzione diretta alla farmacia sotto casa. Il ministero della Salute fa il punto sulla riforma che punta ad ampliare l’accesso ai farmaci, migliorare l’aderenza alle terapie e alleggerire l ... formiche.net Farmaco accessibile, SIFO: È la base della rivoluzione della prossimitàI temi dell'incontro promosso dall'appuntamento promosso dal sottosegretario al ministero della Salute Marcello Gemmato ... dire.it Ministero della Salute. . Il 26 marzo alle ore 10, segui in diretta streaming dall’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute, l’evento Farmaco accessibile: la “rivoluzione gentile” della prossimità. L'evoluzione del modello e i nuovi obiettivi della distrib - facebook.com facebook #Savethedate - Conferenza "Farmaco accessibile: la rivoluzione gentile della prossimità. L'evoluzione del modello e i nuovi obiettivi della distribuzione" promossa dal Sottosegretario alla Salute @marcellogemmato. 26 marzo Ore 10:00 In diretta su yout x.com