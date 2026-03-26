Quest’anno si celebrano i 250 anni dalla nascita delle riforme a San Leucio, avvenute sotto il regno di un sovrano che decise di intervenire nella vita degli operai locali. La sua volontà portò alla creazione di una scuola per l’educazione dei bambini e di una fabbrica di seta, con l’obiettivo di favorire l’autonomia economica e il benessere delle persone che abitavano il territorio.

C’era una volta un Re che, avendo scelto San Leucio per meditare e riposare, desiderava dare ai suoi abitanti una scuola per l’educazione dei bambini ed una fabbrica di seta, perché si guadagnassero la vita, in modo da poter essere utili allo Stato, alle loro famiglie ed a loro stessi. Grazie all’aria pura e ad una esistenza tranquilla erano stati molto prolifici e così ad ogni coppia il Re dava una casetta e due telai. Allorché la popolazione aumentò, divenne necessario darle delle leggi, più come un padre ai figli che come un legislatore ai suoi sudditi. Queste dovevano venir considerate come una dichiarazione fondamentale di principì immutabili, suscettibili però di ulteriori cambiamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La rivoluzione di San Leucio fa 250 anni: così il Re diede il welfare agli operai

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