Una famiglia di San Marzano sul Sarno ha chiesto aiuto per trovare una giovane donna scomparsa. Secondo le informazioni, il suo telefono è stato rinvenuto spento in un appartamento affittato a Roma, vicino all’università di Tiburtina, dove era studentessa fuori sede. La famiglia ha rivolto un appello pubblico per ottenere notizie sulla sua ubicazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci raccontano che il suo telefono sia stato trovato spento, in quel piccolo appartamento che aveva affittato a Roma, zona università – Tiburtina perchè studentessa fuori sede. È da ieri che non si hanno sue notizie, e come ormai accade spesso, il tam tam sui social partito da pochissimo tempo sta facendo tappa su tutte le bacheche di chi Manuela la conosceva. La richiesta d’aiuto è partita dalla famiglia, che pare l’ abbia sentita ieri pomeriggio per l’ ultima volta. Manuela Palma, 21 anni, studia a Roma ed è originaria di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno. E mancando da ieri pomeriggio, si presuppone che abbia avuto, eventualmente, tutto il tempo di raggiungere la Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La richiesta di aiuto di una famiglia di San Marzano sul Sarno: “Aiutateci a trovare Manuela”

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