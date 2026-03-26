La Regione riacquista 30 immobili Cuffaro li aveva venduti 19 anni fa e poi presi in affitto

La Regione ha riacquistato trenta immobili che ospitano i propri uffici, dopo che nel 2007 erano stati venduti durante la presidenza di un ex governatore. Successivamente, gli edifici sono stati utilizzati in affitto con un costo annuale di circa 17 milioni di euro. La decisione di riacquistarli è stata annunciata recentemente.

Nei palazzi riacquisiti hanno sede a Palermo i principali assessorati, la Corte dei Conti e gli enti regionali. Schifani: "Adesso meno sprechi e più controllo pubblico" La Regione ha riacquistato trenta immobili che ospitano gli uffici dell'amministrazione. Gli edifici erano stati venduti nel 2007, durante la presidenza di Totò Cuffaro, e poi presi in affitto con un costo annuo di circa 17 milioni di euro. "A chi si lamenta sempre, voglio dire una cosa semplice: io guardo i fatti. Dopo 19 anni, abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione", commenta il governatore Renato Schifani, intervenendo con un video su YouTube. L'operazione, che il presidente definisce "poco felice", è costata centinaia di milioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Regione riacquista 30 immobili, Cuffaro li aveva venduti 19 anni fa e poi presi in affitto Articoli correlati La Regione riacquista 30 immobili che ospitano uffici pubblici"Questo significa meno sprechi, più controllo pubblico e un risparmio concreto già nei prossimi anni", ha detto il presidente Schifani "A chi si... Leggi anche: La Regione riacquista 30 immobili, Schifani: "Risparmiamo soldi dei cittadini" Una raccolta di contenuti su Regione riacquista Argomenti discussi: La Regione ricompra i palazzi: 68 milioni di euro per le sue trenta sedi. La Regione riacquista i propri uffici, investimento da 68 milioni che si ripaga da solo in 4 anniSono costati 68 milioni di euro ma permetteranno di risparmiare 17 milioni ogni anno ripagandosi per intero nell’arco di 4 anni e producendo risparmi per il bilancio regionale stabilmente dal […] ... blogsicilia.it La Regione riacquista 30 immobili che ospitano uffici, Schifani: Risparmiamo i soldi dei cittadini / VideoLo dice il presidente della Regione Siciliana intervenendo con un video su YouTube per commentare il riacquisto, da parte della Regione, degli immobili che ospitano uffici dell'amministrazione ... msn.com