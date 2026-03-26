La Regione Campania ha deciso di chiudere le fonderie di Salerno, attive da decenni e responsabili di inquinamento ambientale. La decisione segue una sentenza europea che ha riconosciuto i fumi tossici come causa delle malattie e delle morti nella zona. La chiusura delle fonderie si inserisce in un procedimento legale che ha portato alla condanna delle attività produttive coinvolte.

In particolare la Regione ha revocato definitivamente l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) allo stabilimento, perché non si è adeguato alle migliori tecnologie disponibili per raggiungere i limiti di emissioni previsti dall’Unione Europea, e ha imposto all’azienda di presentare entro 60 giorni un piano di dismissione e di «ripristino ambientale». La fabbrica ha dovuto fermare subito le attività e lasciare senza lavoro i 105 lavoratori. Il provvedimento della Regione si è basato sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che a maggio scorso aveva accolto il ricorso di 151 abitanti della zona. Questi ultimi si erano... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Regione Campania ha chiuso le fonderie di Salerno dopo decenni di inquinamento

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