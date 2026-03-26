La pubblicità tiene spinta dal digitale

Durante l'Influencer Marketing Day di Upa, tenutosi ieri al Teatro Franco Parenti di Milano, è stato evidenziato come la pubblicità digitale continui a registrare una crescita costante mese dopo mese. Inoltre, si è osservato un aumento dell'influenza degli influencer sul pubblico, con un ruolo sempre più rilevante nel panorama pubblicitario attuale.

La pubblicità cresce "mese dopo mese" e gli influencer ci influenzano sempre più. Questa la sintesi che si può trarre dall’ Influencer Marketing Day di Upa, che si è tenuto ieri al Teatro Franco Parenti di Milano. Si tratta ancora di una previsione, suscettibile di aggiustamenti dovuti anche alla criticità della situazione geopolitica e della guerra in Iran, ma il "sentiment" per il mercato pubblicitario è "leggermente positivo", ha detto il presidente di Upa Marco Travaglia. Secondo la survey dell’associazione nel 2026 la pubblicità in Italia dovrebbe crescere dell’1,5-2% rispetto all’anno scorso, con il digitale che traina e con un aumento degli investimenti previsto tra il 20% e il 25%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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