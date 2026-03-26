In occasione dell’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne, l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Perugia ha pubblicato un numero speciale di

Presidente Presciutti: “La Repubblica è nata con il coraggio delle donne; continuerà a crescere solo se sapremo valorizzare quel talento che, dal 1946 ad oggi, non ha mai smesso di spingerci in avanti” Per l’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne, l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Perugia lancia un numero speciale di "Infodonna", inserto di Cittadino e Provincia, incentrato sugli 80 anni di Repubblica e sulle donne viste come 'costruttrici' di libertà. La pubblicazione, che sarà pubblicata sul portale della Provincia di Perugia la mattina di venerdì 27 marzo, prende le mosse dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha definito le donne il "primo fotogramma" dell'Italia repubblicana. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - La Provincia di Perugia, lancia uno speciale dossier "Infodonna": lavoro, criticità, rispetto e storie

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