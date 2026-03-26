Il 26 marzo, la professoressa Chiara Mocchi, colpita da un’aggressione con arma da taglio da parte di uno studente di terza media a Trescore, è stata spostata dalla Terapia Intensiva al reparto dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La docente ha rotto il silenzio, pronunciando le sue prime parole sul ragazzo coinvolto nell’incidente.

Oggi, 26 marzo, la professoressa Chiara Mocchi, è stata trasferita dalla Terapia Intensiva al reparto dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere stata accoltellata da un suo alunno di terza media, a Trescore. Sta meglio e, tramite il suo avvocato Angelo Lino Murtas, ha voluto scrivere questi primi pensieri, che pubblichiamo integralmente. “A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. Sto dettando queste poche righe con la voce ancora flebile, al mio legale, ma con il cuore colmo di gratitudine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - La professoressa accoltellata rompe il silenzio: ecco le sue prime parole sul ragazzo. Impressionante

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