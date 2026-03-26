La prima crociera di lusso del Four Seasons | a bordo suite da 70mila euro e piscine da record

La catena di hotel e resort di lusso ha avviato la propria prima nave da crociera, dotata di suite del valore di 70mila euro e piscine di dimensioni record. L'evento segna l'ingresso dell'azienda nel settore delle crociere di alta gamma, con una nave progettata per offrire servizi esclusivi ai clienti. La cerimonia di presentazione si è svolta senza incidenti o imprevisti.

Four Seasons, la nota catena di hotel e resort di lusso, ha inaugurato la sua prima nave da crociera. Suite a 4 piani, piscine da record e spa: ecco tutto ciò che offre a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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