A Sesto, il primo Comune in Italia, ha aderito al progetto CVrisk-IT, un'iniziativa di ricerca finanziata dal ministero della Salute. L'obiettivo è sviluppare nuove strategie di prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. La partecipazione riguarda l'implementazione di metodi innovativi per monitorare e ridurre i fattori di rischio tra la popolazione locale.

Sesto è il primo Comune italiano ad aderire al progetto CVrisk-IT, iniziativa di ricerca finanziata dal ministero della Salute per lo sviluppo di strategie innovative di prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. Ieri il sindaco Roberto Di Stefano ha dato il via alla campagna, sottoponendosi agli esami per entrare nello studio dell’Irccs MultiMedica. "Grazie alla partnership pubblico-privato, potremo portare la prevenzione sempre più vicino ai cittadini, integrando ricerca scientifica e territorio e favorendo maggiore consapevolezza", spiega Paola Muti, direttrice scientifica dell’Irccs. Il progetto coinvolgerà centinaia di sestesi tra i 40 e gli 80 anni: negli anni saranno seguiti con interventi terapeutici mirati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La prevenzione cardiologica arriva in città

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