Durante lo speciale per il 20° anniversario di Hannah Montana, è apparsa anche Chappell Roan, suscitando reazioni diverse tra gli spettatori. La presenza dell’artista è stata influenzata dai suoi recenti contrasti con fan e paparazzi. Le opinioni sul suo intervento sono risultate molto varie, con alcuni spettatori che hanno espresso apprezzamento, mentre altri si sono mostrati meno entusiasti.

Il cameo di Chappell Roan nello speciale per il 20° anniversario di Hannah Montana è stato accolto dal pubblico con reazioni decisamente contrastanti, sicuramente dovute ai suoi recenti scontri con fan e paparazzi. La cantautrice americana è apparsa brevemente nello special, pubblicato su Disney+ martedì 24 marzo, per lodare e ringraziare Miley Cyrus per aver aperto la strada alle artiste femminili. «Hai letteralmente aperto la strada, affinché io potessi correre», ha detto alla “padrona di casa”. «Quello che faccio sul palco, il poter andare sul tappeto rosso ed essere semplicemente me stessa. Ti sei presa un sacco di critiche per questo nel 2012, 2013. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La presenza di Chappell Roan nello speciale per il 20° anniversario di Hannah Montana ha suscitato reazioni contrastanti nel pubblico

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