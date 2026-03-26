La Pitonessa tradita Cosa farà Daniela Santanchè | Chiusa una porta si apre un portone

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia delle dimissioni di una politica di spicco, annunciate dopo un confronto con una figura di rilievo del suo partito. La decisione è stata comunicata pubblicamente, con alcune dichiarazioni che fanno riferimento a un invito ricevuto e all’apprezzamento nei confronti di questa persona. La questione ha suscitato reazioni e commenti tra gli esponenti politici e gli osservatori.

«La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano». Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena spiega così al Corriere della Sera le dimissioni della sua compagna, l’ormai ex ministra del Turismo Santanchè. Il giorno dopo l’addio con lettera è il più grigio per la Pitonessa. Che ieri con gli amici si congedava con una frase da meme su Facebook: «Tranquilli, chiusa una porta, si apre un portone». Ma intanto da Fratelli d’Italia non è arrivata nessuna rassicurazione su un’eventuale ricandidatura in Parlamento nel 2027. Le dimissioni rassegnate. 🔗 Leggi su Open.online

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La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa. “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna co - facebook.com facebook

Daniela Santanchè ha fatto molto bene il suo lavoro al ministero, per questo comprendiamo il travaglio che ha vissuto in queste ore e che si è concluso con la scelta di rassegnare le dimissioni. Una decisione che le fa onore, che dimostra responsabilità istituzi x.com