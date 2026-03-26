La pace di Trump | una resa in 15 punti L’Iran ha un’altra agenda

Il presidente degli Stati Uniti ha presentato una proposta di pace in quindici punti indirizzata all’Iran, con una comunicazione trasmessa tramite il governo pakistano. Le sue dichiarazioni sono risultate ambigue e poco chiare, lasciando spazio a interpretazioni diverse. La proposta arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, mentre l’Iran sembra avere una propria strategia distinta.

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