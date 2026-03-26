La nuova gamma moto g di Motorola garantisce Achille Lauro

Achille Lauro è stato scelto come testimonial per la nuova gamma di smartphone Moto G di Motorola, con il ruolo di direttore creativo del marchio di tecnologia. La collaborazione tra l’artista e l’azienda è stata annunciata attraverso comunicazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui contenuti della campagna pubblicitaria.

Achille Lauro direttore creativo di un marchio di tecnologia: potere della comunicazione, visto che l’artista ha legato la sua immagine alla nuova famiglia moto g di Motorola, di cui è testimonial. Ovviamente si tratta della finzione di uno spot, ma la verità è che i tre nuovi modelli restano in linea con le caratteristiche di una gamma che offre qualità a un prezzo più che accessibile. E proprio per questo, “vogliamo che moto g sia il mezzo attraverso cui ognuno possa costruire il proprio racconto – dice Giorgia Bulgarella, Marketing Director dell’azienda proprietà di Lenovo -, offrendo non solo prestazioni, ma anche identità e senso di appartenenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La nuova gamma moto g di Motorola, garantisce Achille Lauro Articoli correlati Motorola, On air campagna per Moto G con Achille Lauro(Adnkronos) – Brand Ambassador ma anche creative director di una campagna che celebra l'espressione di sé e la possibilità di reinventarsi restando... Motorola Signature: il nuovo top di gamma a 779 euroSabato 14 marzo 2026, ore 13:37, il nuovo Motorola Signature è ufficialmente disponibile per l’acquisto online a partire da 779 euro su piattaforme... MOTOROLA Achille Lauro entra nel mondo motorola E tu che fai, sali Tutti gli aggiornamenti su Achille Lauro La nuova gamma moto g di Motorola, garantisce Achille LauroL’artista è testimonial del lancio dei tre smartphone della gamma più accessibile. La caratteristiche? Potenza, display luminosi, grande autonomia. E naturalmente i colori Pantone ... ilgiornale.it Motorola e Achille Lauro ancora insieme per i nuovi Moto GScopri la campagna di Motorola con Achille Lauro, che celebra innovazione e autenticità attraverso il suo storytelling. igizmo.it