la nuova dottrina bce dieci lezioni chiave secondo de leo kaufmann

Il 18 marzo 2026 la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Questa scelta si inserisce in un contesto di vigilanza e monitoraggio economico, senza che siano state annunciate misure di politica monetaria o variazioni di rilievo. La decisione riguarda una giornata apparentemente normale, senza annunci di nuove strategie o interventi immediati sul mercato finanziario.

Il 18 marzo 2026 non è stato, in apparenza, un giorno straordinario. La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati. Il linguaggio è rimasto disciplinato. La forma, impeccabile. Eppure, nella sostanza, quel discorso segna uno spartiacque. Non perché abbia annunciato una nuova politica. Ma perché ha reso evidente che il mondo in cui quella politica opera è cambiato in modo irreversibile. Per oltre un decennio, il dibattito macroeconomico è stato dominato da una tesi potente: quella della stagnazione secolare proposta in un articolo di 10 anni fa di Larry Summers pubblicato da Foreign Affairs (MarzoAprile 2016). Crescita debole. Domanda insufficiente. 🔗 Leggi su Formiche.net

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