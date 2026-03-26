Nella mattinata di oggi, il nord della Ciociaria è stato interessato da una copertura nevosa intensa, con la neve che ha imbiancato i paesi montani della zona. Le previsioni meteo avevano anticipato un abbassamento delle temperature e la possibilità di nevicate anche a quote di circa 1000 metri. La neve si sta lentamente diffondendo nelle aree più alte della regione, in vista della festività pasquale.

Il nord della Ciociaria sotto una fitta nevicata sin da questa mattina. Le previsioni degli esperti meteo delle ore scorse avevano annunciato il calo termico e la possibilità del ritorno anche a quote intorno ai 1000 metri di quota della neve e cosi è stato. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Meteo Frosinone, in arrivo l'irruzione artica. Crollo delle temperature e neve a quote collinari Maltempo, nuova allerta meteo per la giornata di oggi. Tanta pioggia e neve sulle montagne Meteo Frosinone, in arrivo l'irruzione artica. Crollo delle temperature e neve a quote collinari... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - La neve torna ad imbiancare i paesi montani della Ciociaria e tra poco è Pasqua (Foto e video)

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