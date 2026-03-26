La necessità europea di aumentare la produzione di missili non solo per la difesa aerea dell’Ucraina

Nella giornata di martedì 24 marzo, l’Ucraina ha subito l’attacco di circa mille droni provenienti dalla Russia, il numero più alto registrato in un singolo giorno dall’inizio del conflitto. La situazione ha portato a una crescente preoccupazione tra le nazioni europee, che stanno valutando l’aumento della produzione di missili non solo per la difesa aerea ucraina, ma anche per rafforzare le proprie capacità di difesa.

La Russia bombarda l'Ucraina con quasi mille droni in un solo giorno, il record dall'inizio del conflitto. Il vero problema è la penuria di missili intercettori: l'Ue dipende ancora dagli Stati Uniti, impegnati in Iran, e la produzione europea non basta. Il commissario Kubilius fa i conti: servono 2.000 Patriot l'anno, gli Usa ne producono 750. Piani e analisi si moltiplicano, l'azione tarda Bruxelles. Quasi mille droni russi hanno attaccato l’Ucraina in 24 ore martedì 24 marzo, il numero più alto dall’inizio della guerra. La difesa antiaerea ucraina continua a funzionare relativamente bene. Nell’attacco di giorno 541 droni su 556 sono stati neutralizzati, in quello della notte 365 su 392. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La necessità europea di aumentare la produzione di missili, non solo per la difesa aerea dell’Ucraina Articoli correlati La guerra in Ucraina e la necessità di una svolta strategica europeaL’invasione russa e le scelte americane mettono a nudo la fragilità dell’Unione come attore politico. Missili balistici iraniani verso la Turchia, intercettati dalla difesa aerea Nato nel Mediterraneo orientaleMunizioni balistiche sparate dall’Iran verso la Turchia sono state neutralizzate dalle unità di difesa aerea e missilistica della Nato nel... Tutti gli aggiornamenti su La necessità europea di aumentare la... Temi più discussi: Consiglio europeo, 19 marzo 2026; Energia, competitività, Ucraina e Iran: il vertice dei leader UE è un grande punto interrogativo; L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra; EMERGENZA UCRAINA: PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA. Il premier ungherese difende le forniture energetiche di Mosca attraverso TurkStream e le presenta come un interesse vitale, arrivando a richiamare anche la sicurezza collettivaIl premier ungherese difende le forniture energetiche di Mosca attraverso TurkStream e le presenta come un interesse vitale, arrivando a richiamare anche la sicurezza collettiva ... linkiesta.it Guerra Ucraina, Zelensky: Da Usa garanzie di sicurezza solo se cederemo DonbassLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Da Usa garanzie di sicurezza solo se cederemo Donbass' ... tg24.sky.it L'intelligence ucraina avrebbe trasformato comuni supporti per le scarpe in ordigni e li avrebbe inviati al nemico attraverso la Polonia e la Bielorussia - facebook.com facebook UCRAINA | Gli Stati Uniti hanno subordinato la loro offerta di garanzie di sicurezza necessarie per un accordo di pace alla cessione da parte di Kiev dell'intera regione orientale del Donbass alla Russia. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky. x.com