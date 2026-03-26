La mossa di Meloni | dopo il ' repulisti' punta al rilancio dell' agenda di governo

Il responsabile organizzativo di un partito di maggioranza ha dichiarato che il leader del governo vuole continuare a lavorare attivamente, senza limitarsi a mantenere la posizione attuale. Recentemente, sono stati apportati cambiamenti all’interno del partito, che indicano una strategia di rilancio dell’attività di governo. La premier, dopo aver eseguito una riorganizzazione interna, sembra puntare a rafforzare l’azione politica e le iniziative in corso.

AGI - Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo dice in chiaro. " Meloni non intende vivacchiare, non vuole certo farsi logorare". Al momento non c'è sul tavolo il piano B di puntare alle elezioni anticipate. "Oggi no, ma del domani non c'è certezza.", dice un 'big' di FdI. "Giorgia Meloni non intende vivacchiare" . Insomma, la tentazione di "rovesciare il tavolo e di provare a forzare la mano" - qualora l'esecutivo dovesse finire nel 'pantano' e quindi diventasse impossibile realizzare il programma di governo - resta solo sullo sfondo, come ammette anche un esponente dell'esecutivo. Il repulisti, la mossa di Meloni post referendum . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La mossa di Meloni: dopo il 'repulisti' punta al rilancio dell'agenda di governo Articoli correlati Leggi anche: Meloni punta al rilancio di governo dopo le tre dimissioni Contenuti utili per approfondire La mossa di Meloni dopo il 'repulisti'... Temi più discussi: Meloni punta a rilanciare l'agenda di governo; La piazza pulita di Giorgia Meloni: resa dei conti o mossa disperata?; Lo stallo a Bruxelles e la mossa di Meloni: Queste le tre azioni per frenare i rincari; Santanchè verso le dimissioni: l'annuncio di FdI e la mossa di Meloni. Sala: Facciano in fretta. La mossa di Meloni: dopo il 'repulisti' punta al rilancio dell'agenda di governoAGI - Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo dice in chiaro. Meloni non intende vivacchiare, non vuole certo farsi logorare. Al momento non c'è sul tavolo il piano ... msn.com Pulp Meloni. La svolta pop della premier che costringe la sinistra a rincorrereLa partecipazione di Meloni al format di Fedez ha fatto discutere, ma all'estero - a partire dagli Usa - sui podcast si giocano parti di campagna ... huffingtonpost.it "A spingere per le dimissioni sono stati altri, non Meloni". - facebook.com facebook Schlein vs Meloni: "Sull'Iran abbia il coraggio di dire a Trump di fermarsi, un danno per l'Italia" x.com