la moglie non vuole fare sesso lui la intrappola in casa

Un uomo di 36 anni, cittadino ecuadoriano con precedenti penali e un ammonimento ricevuto dal Questore, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. La vicenda riguarda il suo comportamento nei confronti della moglie, che non voleva avere rapporti sessuali, e il fatto che l’uomo l’abbia tenuta rinchiusa in casa.

La decisione importante presa dal Gip dopo i troppi precedenti violenti in famiglia da parte di un 36enne straniero ma residente a Perugia È stato arrestato in flagranza di reato un cittadino ecuadoriano di 36 anni, sia con precedenti penali che un ammonimento dal Questore, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La polizia, chiamata dalla moglie vittima, ha soccorso la signora che era stata rinchiusa in casa, come una prigioniera. Il tutto perché avrebbe rifiutato al marito un rapporto sessuale. Poco dopo l'intervento delle forze dell'ordine a casa è tornano anche il 36enne, a bordo della sua auto. Immediato è scattato il fermo e l'uomo in Questura dopo aver acquisito la querela della vittima; quest’ultima ha riferito numerosi episodi di violenza fisica e umiliazione subiti dal coniuge negli ultimi anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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