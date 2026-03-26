La misteriosa epurazione digitale degli iraniani contro la guerra

Negli ultimi giorni si sono verificati numerosi episodi di rimozione di contenuti e sospensioni di account di cittadini iraniani che esprimevano posizioni contrarie alla guerra promossa dagli Stati Uniti e da Israele. Le piattaforme social, in particolare un noto social network, sono state al centro di queste azioni che hanno coinvolto utenti che condividono opinioni critiche sui conflitti in corso. La situazione ha sollevato interrogativi sulla libertà di espressione online.

Non è facile essere un iraniano contrario alla guerra di Trump e Netanyahu. Specialmente sulle bacheche di X, quel posto che una volta chiamavamo Twitter e che oggi sembra il laboratorio della censura algoritmica. Il fenomeno riguarda la diaspora iraniana, o meglio, quella parte della diaspora che non ha alcuna intenzione di farsi arruolare nella tifoseria del regime change e dell’escalation militare. Il caso centrale è quello di Atieh Bakhtiar (@UnboundedVoice), un’attivista nota per le sue posizioni contrarie al conflitto, sospesa per qualche giorno con l’accusa di “account inautentico”. Una violazione arrivata senza violazioni effettive dei termini di servizio, nonostante colleghi e testimoni (tra cui l’account History Speaks) abbiano confermato l’identità reale della donna. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La misteriosa epurazione digitale degli iraniani contro la guerra Articoli correlati Leggi anche: La guerra cyber degli “hacktivisti” iraniani che operano fuori dal paese Gli Usa intercettano due missili iraniani lanciati contro la base di Diego Garcia. Teheran: "No a cessate il fuoco, guerra deve finire in modo permanente"La Repubblica islamica minaccia gli Emirati: "Colpiremo se attaccherete nostre isole". Diretta urgente con Diego Fusaro. Iran: verso la guerra mondiale