La mia anzi la nostra Africa perché quanto stabilito ieri varrà anche per la Ue

Ieri a Rabat, in Marocco, la premier italiana ha incontrato il re del paese per discutere di rapporti bilaterali e questioni di interesse comune. La visita si inserisce in una serie di incontri tra i due governi, con particolare attenzione alle collaborazioni nel settore economico e alle iniziative condivise. La riunione si è svolta alla presenza di funzionari dei rispettivi stati, senza annunci di nuovi accordi immediati.

Ieri in Marocco, a Rabat, Giorgia Meloni è stata in visita a Re Hammad VI, per discutere di affari e d’altro che lega i due paesi del Mediterraneo quasi dirimpettai.Quanto sta accadendo a Roma, per la precisione a Montecitorio, è fuor di dubbio di notevole portata e merita senz’altro il rilievo che i mezzi dell’ informazione stanno dando a quei fatti. Due ministri che si dimettono a poche ore l’uno dall’altra e con loro un’ alta dirigente, non è solo un pit stop che lascia il tempo che trova: lo stesso stà mettendo l’esecutivo sotto pressione perchè reintegri quelle perdite.Sono comunque entrambi incidenti di percorso che, di solito, vengono messi in programma fin dalla formazione di un governo, seppure tra le varie e eventuali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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