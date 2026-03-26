La Mercedes-Maybach Classe S si rinnova | tecnologia spaziale e volendo niente pelle

La Mercedes-Maybach Classe S si presenta con un aggiornamento che include il sistema operativo MB.OS dotato di ChatGPT e un abitacolo che può essere configurato anche senza pelle naturale. Tra le novità ci sono miglioramenti nel design e la possibilità di personalizzazione dell’interno, mantenendo l’attenzione alle tecnologie avanzate e alle opzioni di materiali alternativi.

Trasmettere un’autorità discreta, mai ostentata. È il principio che ha guidato i progettisti della nuova Mercedes-Maybach Classe S, lo stesso filo conduttore che ha attraversato i 105 anni di storia delle automobili Maybach. Il tempo passa e il mondo evolve, e nemmeno un’icona del lusso come la Mercedes-Maybach Classe S può permettersi di rimanere al palo. Così entra per la prima volta a bordo di una Maybach il sistema operativo MB.OS con tanto di assistenti IA come Chatgpt, e sempre per la prima volta l’abitacolo potrà essere configurato senza pelle naturale. Le novità sono però moltissime. Le novità della nuova Mercedes-Maybach Classe S sono visibili già al primo sguardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Mercedes-Maybach Classe S si rinnova: tecnologia spaziale e (volendo) niente pelle Articoli correlati Nuova Mercedes-Maybach Classe SROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Maybach Classe S nasce con un intento profondo: ridefinire ciò che una berlina di lusso può essere. Mercedes-Maybach, il lusso evolve tra intelligenza e artigianalità(Adnkronos) – Mercedes-Maybach alza ulteriormente l’asticella del segmento top-end con la nuova Classe S, protagonista di uno degli aggiornamenti più... Nouvelle Mercedes Classe S (2026) : plus technologique que jamais ! Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Mercedes Maybach Classe S si rinnova... Temi più discussi: Il lusso a un livello superiore: Mercedes-Maybach Classe S; Mercedes Maybach Classe S: lusso al servizio della tecnologia; Mercedes-Maybach Classe S, il Lusso secondo la Stella; Mercedes-Maybach Classe S, aperti gli ordini: motori, dotazioni, allestimenti | Quattroruote.it. La nuova Mercedes-Maybach Classe S: la vera classe viene da dentroLa nuova Mercedes-Maybach Classe S 2026 segna un punto di svolta nel segmento delle berline di lusso, portando su strada un concetto ancora più evoluto di esclusività, tecnologia e comfort. Con un agg ... megamodo.com Nuova Mercedes-Maybach Classe S 2026, lusso all'ennesima potenzaLusso, tecnologia e comfort senza compromessi: la nuova Maybach Classe S debutta in Europa con sistemi digitali avanzati e interni esclusivi ... motorbox.com Dalla cornice illuminata della griglia ai dettagli finemente scolpiti, Nuova Mercedes-Maybach Classe S svela accenti luminosi che esprimono definizione e distinzione a un livello superiore. Questi elementi raffinati ne esaltano il carattere unico, con una presen - facebook.com facebook FOTO | Nuova Mercedes-Maybach Classe S #ANSAmotori #ANSA x.com