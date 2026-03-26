La menzogna è connaturata alla specie umana anche nei bambini

Uno studio condotto presso l’università di Bristol ha dimostrato che anche i bambini sono capaci di mentire, confermando che la menzogna è presente nella natura umana fin dalla prima età. Questa scoperta si aggiunge a un risultato già noto, sostenuto da figure come Rousseau e Giovanni XXIII, che avevano affrontato il tema delle menzogne nei più piccoli.

Nonostante Jean-Jacques Rousseau, nonostante Giovanni XXIII, all’università di Bristol hanno dimostrato scientificamente che i bambini mentono. Non nel senso che i bambini dicono le bugie su come vanno a scuola o piantano un finto capriccio per ottenere il gelato: i bambini mentono sin dalla primissima infanzia, mentono già nel corso del primo anno di vita, mentono istintivamente prima ancora di essere capaci di pensieri sofisticati, insomma mentono senza nemmeno sapere di mentire. È un bel colpo all’idea che gli uomini siano naturalmente buoni, salvo poi venire rovinati dalla società, nonché al principio che per tornare innocenti dovremmo farci simili ai bambini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La menzogna è connaturata alla specie umana, anche nei bambini Articoli correlati Leggi anche: Robert Antelme e la lotta contro la privazione, per salvare la specie umana Fossili, stelle ed evoluzione umana: inaugurato il nuovo polo scientifico “Alberto Manzi”, un viaggio nella conoscenza costruito dai bambini per i bambiniInaugurato alla scuola Fratelli Bandiera di Roma il Museo di Scienze “Alberto Manzi”, uno spazio espositivo unico dove gli studenti, guidati dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La menzogna è connaturata alla specie... La menzogna è connaturata alla specie umana, anche nei bambiniSecondo uno studio dell'università di Bristol, anche i bambini, sin dai primi mesi di vita, mentono. Si ribaltata così la narrazione secondo cui dovremmo tutti tornare alla purezza e all'innocenza del ... ilfoglio.it Mattarella: Libertà di menzogna non è rivendicabile, fatti non piegabili a opinioniRoma, 30 luglio 2025 La libertà di menzogna non è tra quelle rivendicabili, i fatti non sono piegarli alle opinioni, possiedono una forza incoercibile. Il pluralismo delle opinioni, valore di ... video.corriere.it