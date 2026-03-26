Dopo la sconfitta referendaria, si sono verificati cambiamenti significativi all'interno dell'esecutivo, con le dimissioni di un membro di rilievo del partito di maggioranza. La vicenda ha portato a tensioni tra i membri del partito, coinvolgendo anche scontri tra diverse fazioni. Le dispute si sono concentrate principalmente in alcuni uffici di rappresentanza politica, evidenziando una lotta interna che va oltre le semplici riforme pubbliche.

Altro che semplici “ pulizie di primavera ” per rilanciare l’ azione del governo. La battaglia ingaggiata da Palazzo Chigi, all’indomani della sconfitta al referendum, che ha fatto vittime in via Arenula e in via di Villa Ada, ha il suo fulcro in via della Scrofa. La crisi innescata dall’esito deludente della consultazione del 22 e 23 marzo nasconde una “ guerra tra bande ” all’interno di Fratelli d’Italia, che Giorgia Meloni sta tentando di nascondere e governare. Giorgia Meloni (Imagoeconomica). Le condizioni poste da Delmastro. Certamente, è stata la presidente del Consiglio a pretendere le dimissioni di Andrea Delmastro e della fidata Giusi Bartolozzi dal ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La mano dietro le dimissioni di Santanchè e la guerra tra bande in FdI

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