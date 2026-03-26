La maglia Tricolore Juniores e la delegazione della Federciclismo a Sora

Nei giorni del 25 e 26 marzo 2026 si sono svolti incontri e verifiche a Sora e Atina, in vista del Campionato Italiano su Strada Juniores previsto per giugno nella provincia di Frosinone. La maglia Tricolore Juniores e la delegazione della Federciclismo hanno partecipato alle attività organizzate dalle Ciclisti Sorani. L’evento ha coinvolto atleti e rappresentanti del settore ciclistico locale e nazionale.

Giornate ricche di confronto e di verifiche nelle di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2026 a Sora e Atina, lungo il percorso del Campionato Italiano su Strada Juniores che quest'anno sarà in provincia di Frosinone il prossimo 20-21 giugno grazie all'organizzazione della Ciclisti Sorani del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - La maglia Tricolore Juniores e la delegazione della Federciclismo a Sora Articoli correlati Relazioni internazionali: Pisa accoglie la delegazione della regione autonoma cinese della Mongolia interna‘Pisa & Hohhot 2026’ è una settimana di scambio turistico-culturale italo-cinese in programma a Pisa dal 6 al 9 febbraio, che vede la città... Tutto quello che riguarda Tricolore Juniores Temi più discussi: Matilde Rossignoli: la vittoria al Binda, il tricolore e l’amore per il ciclismo; Tamburello femminile indoor – La Cavrianese si gode il titolo italiano Juniores; Galà dell’atletica, la Puglia corre veloce verso il futuro. Le foto; Galà dell’Atletica pugliese: Anna Musci e Davide Capobianco atleti dell’anno. Il Piccolo Binda è tricolore: la veronese Rossignoli batte tutte in volataLa 17enne trionfa nella gara juniores con addosso la maglia di campionessa d'Italia. Sprint perfetto: seconda Bieberle (Germania), terza Okrucinska (Polonia) ... varesenews.it Ciclismo. Azzetti, caduta in Coppa del Mondo. Master, quattro maglie tricoloreLa tricolore juniores Nicole Azzetti (foto) impegnata in Coppa del Mondo a Benidorm (Spagna) assieme ad Elisa Bianchi dopo una bella gara quando stava lottando con le migliori è scivolata ed ha ... ilrestodelcarlino.it A Cittiglio, al Piccolo Trofeo Binda, spunta la maglia tricolore di Matilde Rossignoli, una vittoria importante che dà continuità a un percorso di crescita partito lo scorso anno, al primo anno della categoria juniores. Incontriamo la giovane veneta sotto al podio e c x.com A Cittiglio, al Piccolo Trofeo Binda, spunta la maglia tricolore di Matilde Rossignoli, una vittoria importante che dà continuità a un percorso di crescita partito lo scorso anno, al primo anno della categoria juniores. Incontriamo la giovane veneta sotto al podio e c facebook