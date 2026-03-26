La Madonnina è tornata a casa Amata da tutti bello riaverla qui

La Madonnina è stata riportata nel luogo di origine dopo diversi anni. La statua era stata collocata lungo via della Quarra, sulle colline di Colle di Compito, dove i bambini del posto la salutavano quotidianamente. La sua presenza era molto apprezzata dalla comunità locale, che ora ha accolto con entusiasmo il suo ritorno nella stessa zona.

Capannori (Lucca), 26 marzo 2026 – Ormai diversi anni fa, passando da via della Quarra sulle colline di Colle di Compito, i bambini si sentivano dire: “Guarda, salutala, c’è la Madonnina ”. Un gesto spontaneo, quasi un rito quotidiano, rimasto impresso nel cuore e nella memoria di chi oggi porta sul volto i segni del tempo. Poi, lentamente, quella frase si è affievolita, fino a scomparire. Fino a ieri mattina, quando è tornata a vivere, carica di emozione. È stata inaugurata l’edicola votiva dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, restituita alla comunità dopo un attento e complesso intervento di restauro. Non una data qualunque: il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, simbolo perfetto per celebrare il ritorno di questo piccolo ma prezioso gioiello del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Madonnina è tornata “a casa”. “Amata da tutti, bello riaverla qui” Articoli correlati Si allontana da casa in zona Madonnina, 32enne affetto da autismo rintracciato dai CarabinieriUna mattinata di forte apprensione si è fortunatamente conclusa con un sospiro di sollievo per una famiglia residente nella zona ovest di Modena. Si è spenta Sabrina Luchetti. La maestra amata da tuttiEra l’estate 2001 quando Sabrina Luchetti partì dal suo paese di Mogliano, borgo adagiato sulle colline maceratesi, per concedersi un po’ di vacanza...