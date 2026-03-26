Nel museo di Faenza è stata presentata ieri mattina la lunetta raffigurante l’Annunciazione, realizzata dall’artista Biagio D’Antonio. La tavola, recentemente restaurata, è ora esposta al pubblico dopo i lavori di recupero. La mostra, visitabile fino a data da definirsi, permette di ammirare nuovamente il pezzo storico nel contesto espositivo.

Il restauro della lunetta di Biagio D’Antonio, raffigurante l’ Annunciazione, è stato presentato ieri mattina in una pinacoteca di Faenza gremita. L’opera, databile intorno al 1476, torna nel percorso espositivo della sezione Medioevo e Rinascimento dopo un lungo intervento eseguito dai laboratori dell’ Opificio delle Pietre Dure di Firenze. L’intervento, durato oltre un anno, si è reso necessario per risolvere gravi problemi strutturali. Un precedente restauro tra il 1938 e il 1939, aveva infatti bloccato il naturale movimento del supporto ligneo attraverso una parchettatura rigida. L’assottigliamento delle tavole e l’applicazione di traverse fisse avevano causato nel tempo deformazioni e conseguenti cadute di colore sulla superficie pittorica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lunetta di D’Antonio restaurata. Torna in mostra in pinacoteca

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