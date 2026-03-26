La lettera di De Iapinis all’arcivescovo Accrocca | Saluto un amico che è andato via

È stata resa pubblica una lettera scritta da un ex amministratore della città di Benevento indirizzata all’arcivescovo di Benevento. Nella missiva, l’autore saluta l’arcivescovo definendolo un amico che è andato via. La lettera ha una durata di circa tre minuti di lettura e viene presentata come documento pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la lettera firma da Ambner De Iapinis ex amministratore città di Benevento, dedicata a Monsignor Felice Accrocca Arcivescovo di Benevento. Lettera aperta ad un amico che è andato via. Mi permetto di darti del “tu”, un tu confidenziale e dettato dal cuore. Permettimi, mio caro amico, adesso che sei andato via da questa piccola, ma grande città, di esprimerti, con tutto il mio cuore, che provo un senso di profonda solitudine, distaccata, ma profonda. Abbiamo, se mi si consente, condiviso un breve, ma intenso cammino incrociato. Iniziò quando tu invitasti la città a non voltarsi dall’altra parte, sugli episodi atroci dei bombardamenti a Benevento del 1943 ed avere il coraggio di urlare la verità agli americani, che distrussero la città di Benevento, la nostra città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La lettera di De Iapinis all’arcivescovo Accrocca: “Saluto un amico che è andato via” Articoli correlati Leggi anche: Il saluto di Mastella all’Arcivescovo Accrocca: “Grazie a nome della Città: tra noi visione complementare per una comune idea di una Chiesa in uscita, samaritana “ Nuova nomina per l’arcivescovo Accrocca, le congratulazioni del Procuratore Policastro«Ho potuto apprezzare da vicino – ha dichiarato il Procuratore Generale – l’autorevolezza, la sensibilità e l’impegno coerente di Monsignor Accrocca...