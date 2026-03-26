La legislatura è finita

La conclusione della legislatura ha seguito la sconfitta al referendum, che ha portato alle dimissioni di alcuni membri dell'esecutivo. In un clima generale di fine mandato, si sono verificati cambiamenti tra i vertici politici. Non sono state annunciate nuove elezioni e il governo attuale rimane in carica fino a eventuali sviluppi successivi.

La sconfitta al referendum ha fatto cadere qualche testa nel governo, in un clima generale da fine corsa: capiamo cosa ci aspetta con Valerio Valentini Il referendum sulla giustizia ha negato al governo l’ultima possibilità di approvare una grande riforma. Nel giro di poche ore sono arrivate dimissioni e richieste di dimissioni in un clima di forte tensione e apparente smobilitazione, a un anno dalle elezioni politiche. In questa puntata proviamo a mettere ordine sulle conseguenze del referendum grazie all’aiuto di Valerio Valentini, cronista politico del Post: cosa significano davvero le dimissioni al ministero della Giustizia? Perché... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La legislatura è finita Articoli correlati Leggi anche: La corsa ai seggi e il traguardo della legislatura Meloni, completerò la legislatura. Opposizione dialoghi o legge elettorale a maggioranzaNella conferenza di inizio anno, la presidente del Consiglio evita i toni della propaganda e parla delle cose realizzate e di quelle, come la... Sonia legge Siciliani - Mattina di Dicembre Altri aggiornamenti su La legislatura è finita Discussioni sull' argomento Referendum giustizia, Nordio: Vittoria dell’Anm. Conte: Meloni va battuta a elezioni; Elezioni in Slovenia: il premier Golob vince, ma è rebus sulla maggioranza; I segnali del voto; Il futuro di un’Italia fondata sui pieni poteri dei pm. Sciolte le Camere, è finita la 17esima legislaturaRoma (askanews) – Con la firma del decreto di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, Grasso ... affaritaliani.it "Il governo Meloni completerà la legislatura o la legislatura completerà il governo Meloni. Data la durata, taluni avvicendamenti ci possono pure stare. Certo che le dimissioni forzate dopo una sconfitta raccontano problemi prima nascosti" @DavideGiac x.com Teleregione Live. . Nel Campo largo si pensa ad avviare una sorta di seconda fase della legislatura. Il Pd, in particolare, chiede alla presidente della Regione delle verifiche sulla sanità e di valutare una riorganizzazione interna. Il centrodestra, si prepara alle - facebook.com facebook