La legislatura è finita

Da ilpost.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La conclusione della legislatura ha seguito la sconfitta al referendum, che ha portato alle dimissioni di alcuni membri dell'esecutivo. In un clima generale di fine mandato, si sono verificati cambiamenti tra i vertici politici. Non sono state annunciate nuove elezioni e il governo attuale rimane in carica fino a eventuali sviluppi successivi.

La sconfitta al referendum ha fatto cadere qualche testa nel governo, in un clima generale da fine corsa: capiamo cosa ci aspetta con Valerio Valentini Il referendum sulla giustizia ha negato al governo l’ultima possibilità di approvare una grande riforma. Nel giro di poche ore sono arrivate dimissioni e richieste di dimissioni in un clima di forte tensione e apparente smobilitazione, a un anno dalle elezioni politiche. In questa puntata proviamo a mettere ordine sulle conseguenze del referendum grazie all’aiuto di Valerio Valentini, cronista politico del Post: cosa significano davvero le dimissioni al ministero della Giustizia? Perché... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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