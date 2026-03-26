la guida completa ai decisori finali

In questi ultimi giorni, sui social si sono scatenate discussioni riguardo alla pausa per le Nazionali, arrivata dopo un lungo periodo di impegni. La notizia è stata accolta con reazioni contrastanti, senza che siano stati condivisi commenti polemici o critiche. La pausa rappresenta un momento di pausa ufficiale nel calendario sportivo, con attenzione rivolta alle esigenze delle squadre e dei giocatori coinvolti.

2026-03-25 20:19:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La pausa per le Nazionali è arrivata, e per una volta è estremamente importante. Mercoledì prossimo verrà confermata la formazione completa di 48 squadre per la Coppa del Mondo 2026. Ecco un riepilogo degli spareggi di questa settimana. Chi si è già qualificato? (4248 squadre). Ospiti (3): Stati Uniti, Canada, Messico.. AFC (8): Australia, Iran, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan.. CAF (9): Algeria, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sud Africa, Tunisia.. CONCACAF (3): Curaçao, Haiti, Panama. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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