La giovine Italia all’esame di riparazione

La nazionale italiana si prepara a giocare una partita decisiva, definita come un vero e proprio esame di riparazione. La sfida viene descritta come un confronto severo, che potrebbe rappresentare una verifica importante per il gruppo azzurro. La partita viene affrontata con l’obiettivo di rialzarsi dopo un periodo difficile, senza attribuire esclusivamente la responsabilità al commissario tecnico.

Calcio E’ una sfida secca, ma somiglia ad una resa dei conti, quella del gruppo azzurro che stasera va in campo a Bergamo con l’Irlanda del Nord ai playoff Mondiali Calcio E’ una sfida secca, ma somiglia ad una resa dei conti, quella del gruppo azzurro che stasera va in campo a Bergamo con l’Irlanda del Nord ai playoff Mondiali Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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