La galleria di Montebello chiude per manutenzione | arriva la nuova linea di Trieste Trasporti ecco orari e percorso

La galleria di Montebello sarà chiusa al traffico dalle 22 di venerdì 27 marzo alle 5 di sabato 28 marzo per interventi di manutenzione agli impianti di ventilazione. In questo periodo, Trieste Trasporti ha attivato una nuova linea, denominata 18, con orari e percorsi specifici per garantire il trasporto durante la chiusura. La modifica temporanea si inserisce nelle operazioni di manutenzione periodica previste per la galleria.

L'azienda di trasporto pubblico comunica l'istituzione di una linea 18 che da largo Barriera raggiungerà piazza Foraggi e viceversa. Nell'articolo tutte le informazioni utili In occasione della chiusura al traffico della galleria di Montebello in programma dalle 22 di venerdì 27 marzo alle 5 di sabato 28 marzo per la manutenzione ordinaria periodica degli impianti di ventilazione, Trieste Trasporti comunica che verrà istituita una linea 18 così da poter effettuare il servizio di trasporto pubblico locale in viale D'Annunzio. La linea partirà da largo Barriera e sarà diretta fino a piazza Foraggi, con percorso inverso al ritorno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - La galleria di Montebello chiude per manutenzione: arriva la nuova linea di Trieste Trasporti, ecco orari e percorso Articoli correlati Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in... Contenuti e approfondimenti su Trieste Trasporti La galleria di Montebello chiude per manutenzione: arriva la nuova linea di Trieste Trasporti, ecco orari e percorsoL'azienda di trasporto pubblico comunica l'istituzione di una linea 18/ che da largo Barriera raggiungerà piazza Foraggi e viceversa. Nell'articolo tutte le informazioni utili ... triesteprima.it Trieste, pietre su auto in transito in galleria Montebello. Denunciato un uomoLanciava pietre sui veicoli in transito nella galleria di Montebello a Trieste, ora dovrà rispondere di getto pericoloso di cose, danneggiamento, tentate lesioni personali e resistenza a pubblico ... rainews.it