la furia vendicatrice

Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore. Perché Nordio resta al suo posto? Guai a cascarci! Le dimissioni pretese da Meloni sono solo uno spot pubblicitario Il distinguo dal caso Delmastro e la citazione di Garibaldi: la lettera di Santanchè a Meloni. “Non vorrei essere il capro espiatorio del referendum” Trattativa con La Russa prima delle dimissioni, Santanché vuole il seggio. E ora Meloni è tentata dalle urne anticipate Cnn: “L’Iran si prepara all’invasione e piazza mine sull’isola di Kharg”. Wall street journal: “Trump potrebbe ordinare l’invio di truppe sul suolo di Teheran” Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Poste Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l’offerta e semplificando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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