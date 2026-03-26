la freccia e il labirinto leggenda dei treni veloci italiani

In Italia, la ferrovia ha sempre avuto un ruolo che va oltre il semplice spostamento di persone e merci. Tra leggende e realtà, il sistema ferroviario si caratterizza per treni veloci e linee che si intrecciano in un labirinto di raccordi e percorsi. La narrazione di un paese che corre senza rendersene conto si unisce alla storia di un’infrastruttura che ha attraversato decenni di evoluzione e cambiamenti.

C’è un paese che corre più veloce di se stesso e non se ne accorge. Lo fa sui binari, da sempre, perché la ferrovia in Italia non è mai stata solo un mezzo di trasporto. È stata un’idea, un progetto politico, una promessa. A volte mantenuta, quasi sempre tradita, e comunque sempre più bella del risultato. Ogni treno che ha attraversato la penisola ha raccontato chi eravamo e chi volevamo diventare. La storia dei treni veloci italiani è una storia di sogni, di ingegno, di invenzioni geniali e di occasioni buttate dal finestrino. È una storia che somiglia all’Italia. Tutto comincia con il Settebello. Il treno dei desideri, come lo hanno ribattezzato quelli che ci sono saliti almeno una volta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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