La fine dell’Impero meloniano | i pezzi crollano e a Palazzo Chigi cala il silenzio

Negli ultimi tre giorni, il governo ha vissuto una serie di criticità che hanno messo in discussione la stabilità politica. Le dichiarazioni ufficiali sono state ridotte al minimo e la comunicazione tra Palazzo Chigi e i membri dell’esecutivo appare intensamente ridotta. Nel frattempo, si susseguono le notizie di dissensi interni e di tensioni tra le forze politiche di maggioranza, mentre l’immagine del leader al vertice dell’esecutivo si indebolisce.

Giorgia Meloni, fino a ieri amata, adorata, quasi venerata come una divinità pagana, da 72 ore sta prendendo schiaffi – metaforici, ma sonori – senza sosta. E il dato più significativo è un altro: chi fino a ieri aveva paura perfino di sfiorarla con una critica, oggi parla. Eccome se parla. Perché? Perché in questa campagna referendaria Meloni ha mostrato ciò che finora era rimasto nascosto: la sua immagine non è sostanza, ma scenografia. Una costruzione artificiale, una messinscena degna dei migliori effetti speciali hollywoodiani. La prova plastica? Il video degli uccellini, confezionato in casa. Senza filtri, senza regia, senza suggeritori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La fine dell’Impero meloniano: i pezzi crollano e a Palazzo Chigi cala il silenzio Articoli correlati La guerra contro l’Iran consuma gli ultimi pezzi dell’Impero BritannicoL’attacco alle basi a Cipro ha rivelato la vulnerabilità di quelli che sono di fatto gli ultimi possedimenti coloniali d’oltremare della Corona... Leggi anche: Zhang Jindong, fine dell’impero dell’ex proprietario dell’Inter e fondatore Suning: patrimonio azzerato. La ricostruzione