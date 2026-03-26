La Finanza sequestra beni per 800mila euro per riciclaggio | nel mirino un consulente amministrativo

Nella giornata del 26 marzo 2026, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di 800 mila euro. L'operazione è stata avviata nell'ambito di un'indagine per riciclaggio che coinvolge un consulente amministrativo. I beni sequestrati comprendono vari asset riconducibili all'indagato, attualmente sotto indagine.

Monza, 26 marzo 2026 - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno dato esecuzione a provvedimenti di sequestro preventivo per circa 800mila euro, emessi dal gip del Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, con l'accusa di riciclaggio. Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Seregno erano iniziate dalla scoperta di un sistema fraudolento posto in essere da un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari – con emissione di fatture per operazioni inesistenti per 67 milioni di euro ed Iva evasa per oltre 7 milioni di euro – e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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