la febbre da conference biglietti per il palace oggi il via alla vendita

Alle 12 di oggi si apre la vendita dei biglietti per la partita di ritorno dei quarti di Conference tra Fiorentina e Crystal Palace, in programma il 16 aprile al stadio. La prima fase consente l'acquisto dei posti disponibili, mentre non sono ancora stati annunciati eventuali limiti o modalità di prenotazione. La sfida tra le due squadre si disputa tra circa un mese.

Scatterà alle 12 la prima fase della vendita dei biglietti per la partita del 16 aprile tra Fiorentina e Crystal Palace, sfida di ritorno dei quarti di Conference. Fino a lunedì potranno acquistare i tagliandi i possessori di miniabbonamento League Phase UECL 2526 (con prelazione sul posto), i possessori Curva Double Pass (con prelazione sul posto) e gli abbonati Serie A 2526 (senza prelazione sul posto). Da lunedì scatterà la vendita libera. I prezzi: si va dai 23 euro in Curva Ferrovia (14 con la prelazione per abbonati) ai 54 per la tribuna (35 con la prelazione per abbonati) fino ad arrivare ai 153 in tribuna vip. L’obiettivo è quello di superare quota 20mila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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