All’interno del centrodestra, si sono verificati cambiamenti significativi con il licenziamento di alcuni membri chiave, tra cui un collaboratore vicino al ministro dell’interno. La decisione ha suscitato reazioni interne e ha creato tensioni tra i membri del partito. Al momento non sono stati annunciati altri licenziamenti, ma il tema rimane aperto all’interno della formazione politica.

Il licenziamento dall’inner circle di Delmastro, Bartolozzi, e poi si vedrà di chi altri, non sarà senza effetto in FdI. Il partito della premier aveva un nocciolo duro, la falange del Fronte della Gioventù, dove si sono formati, ed oggi aggregati in torno a lei, il gruppo di testa del partito. A questi si sono aggiunti i transfughi dal PdL, La Russa, Crosetto e Fitto, ma la squadra compatta era ed è costituita dai frontisti suoi coetanei. Un’affiliazione culturale e generazionale, tra Evola e Pound, tra Tolkien e Scruton, fatta di sezioni e manifestazioni, che prima delle svolte finiane erano propal e antiamericane. I primi epurati dalla falange della prima ora sono stati due siciliani, Lillo Pisano e Salvo Messina, per faccende ddifferenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La falange di Meloni si incrina: epurazioni, tensioni interne e il rischio di una resa dei conti

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