Una donna è stata coinvolta in un episodio di furto mentre si trovava in pubblico. Secondo quanto ricostruito, si è avvicinata a una persona, ha iniziato a conversare e a guadagnarne la fiducia. Successivamente, ha afferrato e sfilato la catenina dalla vittima. La dinamica suggerisce che abbia scelto con cura la vittima prima di agire.

Sceglie con attenzione la vittima, si avvicina, inizia a chiacchierare e a conquistare la sua fiducia. Poi, con un gesto affettuoso e inaspettato, la vittima viene stretta in un abbraccio e solo quando la donna si allontana si accorge di non avere più la catenina al collo. La donna che abbraccia e sfila la catenina continua a colpire in Brianza. L’ultimo episodio è accaduto nella mattinata di martedì a Seregno, in via San Carlo. La vittima – come si legge sui social – è un uomo di circa 60 anni che intorno alle 11 è stato avvicinato da una donna che non conosceva. La signora si presenta come una vecchia conoscenza, inizia a distrarre la sua vittima e poi, felice di aver rivisto l’uomo che dice di conoscere, lo abbraccio, lo deruba e si allontana. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - La donna che abbraccia e sfila la catenina colpisce ancora

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