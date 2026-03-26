La domenica delle Palme ad Alberobello tra musica buon cibo

Durante la domenica delle Palme, ad Alberobello si svolge un evento che combina musica e gastronomia. Le persone si riuniscono per condividere un pranzo speciale, accompagnato da suoni e sapori tipici. Tra i trulli decorati con fiori, i partecipanti si godono momenti di relax e convivialità, in un’atmosfera che unisce tradizione e divertimento.

Il pranzo della domenica delle Palme suona diverso.Un piatto, una nota, un sorso.Rilassati tra i trulli in fiore.Se hai voglia di stare bene, sei nel posto giusto.Prenota il tuo momento NOS. Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. Martino “Segreti sotterranei della città vecchia” Rinviato - “Dalla regia ci dicono.Puglia” con Sergio Rubini a Palo del Colle “Westminster” di Giuseppe De Nittis in mostra nella Pinacoteca Metropolitana “C. Giaquinto” . 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La domenica delle Palme ad Alberobello tra musica, buon cibo Articoli correlati Leggi anche: A «La Scagna» buon cibo e musica live: chiacchiere, frittelle e rock’n’roll Ritorna la Passione Vivente a Joppolo: appuntamento domenica delle PalmeDopo sei anni di pausa, la tradizionale Passione Vivente torna a Joppolo (VV) grazie all’impegno dell’Associazione Culturale “Agostino Nifo”, in... Tutti gli aggiornamenti su La domenica delle Palme ad Alberobello... Temi più discussi: Pasqua a Palermo 2026; La Domenica delle Palme in Duomo; Festa delle Palme 2026; Domenica 29 marzo, Le Palme, commento di Renato De Zan. Meteo Weekend: Domenica delle Palme con l'Anticiclone delle Azzorre e punte di 20°C, ma sarà solo una treguaSabato 28 Marzo: ancora temporali su alcune regioni L'irruzione di aria molto fredda dal Nord Europa che sta provocando un'ondata di maltempo con precipitazioni intense, forti venti e anche nevicate f ... ilmeteo.it Meteo, Domenica delle Palme stabile con temperature in aumento: la tendenzaLa tendenza per l'ultima parte di settimana e dunque per il weekend delle Palme, vede fino a sabato 28 maltempo e nevicate. Domenica 29 migliora. meteo.it Trapani, riapre la Casina delle Palme: sabato l’inaugurazione ufficiale #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook