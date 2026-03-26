L’Italia si trova di fronte a una narrazione che mette in risalto la mancanza di un Mondiale giovanile, evidenziando una tendenza di attenzione verso le generazioni più anziane. La questione viene discussa in vari ambienti pubblici e mediatici, mentre si cercano immagini di bambini che indossano le maglie della Nazionale e partecipano a feste.

Il Paese che Gattuso sente sulle spalle è anzianissimo. Le prime pagine della Gazzetta e del Corriere dello Sport (fatte con l'Ai) sono consapevolmente cringissime. L'Italia fuori dal Mondiale è un drammone Italy's national football team headcoach Gennaro Gattuso (L), speaks next to the president of the Italian Football Federation (Figc) Gabriele Gravina during a press conference in Rome on June 19, 2025. Gennaro Gattuso was named Italy's new coach and will be tasked with helping the Azzurri qualify for the 2026 World Cup after replacing Luciano Spalletti. Alberto PIZZOLI AFP – Ciao ChatGpt, cerca una foto di bambini in festa con la maglia della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La disperata retorica dei bambini senza Mondiale è la fotografia dell’Italia gerontofila

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