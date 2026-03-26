La chioma della palma si spezza e crolla al suolo nel centro della piazza

Nel pomeriggio di oggi, una palma situata nel centro di Piazza della Repubblica a Nardò ha perso la chioma e si è abbattuta al suolo. La pianta si trovava in un’area centrale e di grande afflusso nel borgo antico. Il maltempo ha causato la caduta, con la chioma che si è spezzata e il tronco che è rimasto in piedi.

La sferzata del maltempo nel tardo pomeriggio ha causato la caduta improvvisa nel cuore del borgo antico di Nardò a ridosso delle panchine. Fortunatamente nella zona non c’era nessuno. Da tempo le condizioni della pianta erano degradate. Sul posto la polizia locale In quella zona infatti dove sono posizionate delle panchine, nelle giornate in cui non imperversa il cattivo tempo, sono soliti stazionare ragazzi e anche anziani che occupano proprio le sedute della piazza. Quando la chioma della palma si è staccata, piombando a terra, per fortuna nell’area circostante non si trovava nessuno e non si sono registrati feriti e ulteriori danni. Un episodio per altro da tempo annunciato visto che le condizioni deformi della pianta ornamentale facevano presagire una rovinosa caduta, da un momento all’altro, soprattutto nelle giornate ventose. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - La chioma della palma si spezza e crolla al suolo nel centro della piazza Articoli correlati Si spezza il viadotto della Fipili che si immette nel porto di Livorno: paura e strada interrottaLivorno, 6 marzo 2026 – La parte finale della Fipili, quella che si immette nel porto di Livorno, ha ceduto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Leggi anche: Dalla cura meticolosa della chioma al trucco less is more, ecco i segni distintivi della sua bellezza Royal Aggiornamenti e contenuti dedicati a La chioma della palma si spezza e... Argomenti discussi: Nuova specie di palma scoperta nella foresta pluviale – in collaborazione con le comunità locali; Notte di scontri a Palermo per le vampe: sei quartieri nel caos, vigili del fuoco bersagliati. La chioma della palma si spezza e crolla al suolo nel centro della piazzaLa sferzata del maltempo nel tardo pomeriggio ha causato la caduta improvvisa nel cuore del borgo antico di Nardò a ridosso delle panchine. Fortunatamente nella zona non c’era nessuno. Da tempo le con ... lecceprima.it