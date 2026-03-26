La Chimica in Cucina tra scienza e tradizione | l' incontro nell’Aula A Nasini del Dipartimento di Scienze Chimiche

Si è svolto nell’Aula A “Nasini” del Dipartimento di Scienze Chimiche un incontro intitolato “La Chimica in Cucina, tra scienza e tradizione”. Durante l’evento, sono stati affrontati temi riguardanti l’uso di radici, erbe e frutti spontanei nelle comunità contadine, evidenziando come questi elementi abbiano rappresentato una risorsa fondamentale durante periodi di carestia e di scarsità alimentare.

Da sempre il mondo vegetale rappresenta una risorsa fondamentale per le comunità contadine: tra carestie e rari periodi di abbondanza, la necessità ha guidato l’utilizzo di radici, erbe e frutti spontanei, rendendoli parte integrante dell’alimentazione quotidiana. Una scelta dettata più dalla sopravvivenza che da mode o preferenze gastronomiche, ma che oggi si riscopre come patrimonio di conoscenze, cultura e benessere. Venerdì 27 marzo e venerdì 3 aprile, alle ore 14, il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova organizza la sesta edizione dell’evento “La Chimica in Cucina tra scienza e tradizione”, due lezioni rivolte a... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “La Chimica in Cucina, tra scienza e tradizione”: l'incontro nell’Aula A “Nasini” del Dipartimento di Scienze Chimiche Articoli correlati “La Chimica in Cucina, tra scienza e tradizione”: l'incontro in sala dell’agricoltura della Corte BenedettinaDa sempre il mondo vegetale rappresenta una risorsa fondamentale per le comunità contadine: tra carestie e rari periodi di abbondanza, la necessità... Addio a Lorenzo Medici, un punto di riferimento del Dipartimento di Scienze Politiche di PerugiaÈ scomparso improvvisamente Lorenzo Medici, stimato professore e ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di...