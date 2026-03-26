La ceramica alla Ue | Competitività a rischio

La Commissione europea ha deciso di sospendere temporaneamente il sistema di scambio di emissioni (ETS) per il settore ceramico, in attesa di una revisione specifica. La misura mira a valutare le caratteristiche particolari di questa industria, che si trova ad affrontare sfide legate ai costi e alle regolamentazioni ambientali. La sospensione riguarda un periodo di transizione fino a quando non saranno definiti nuovi parametri.

La sospensione temporanea del sistema ETS in attesa di una revisione che tenga conto delle peculiarità del settore ceramico. L’hanno chiesta, a Bruxelles, la Regione Emilia Romagna e la Generalitat Valenciana firmando il ‘Manifesto’ che recepisce le urgenze di due sistemi industriali la cui competitività è messa a dura prova dalle legislazioni europee in materia ambientale. Non è la prima volta che la ceramica italiana cerca sponde in Europa: la novità è, forse, questa alleanza tra le associazioni di riferimento dei produttori di casa nostra (Confindustria Ceramica) e iberici (Ascer). Ieri concorrenti, oggi Italia e Spagna saldano un fronte comune: le problematiche rispetto alla legislazione UE sono le stesse e i concorrenti ‘veri’, sul mercato globale sono altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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