La ceramica alla Ue | Competitività a rischio

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha deciso di sospendere temporaneamente il sistema di scambio di emissioni (ETS) per il settore ceramico, in attesa di una revisione specifica. La misura mira a valutare le caratteristiche particolari di questa industria, che si trova ad affrontare sfide legate ai costi e alle regolamentazioni ambientali. La sospensione riguarda un periodo di transizione fino a quando non saranno definiti nuovi parametri.

La sospensione temporanea del sistema ETS in attesa di una revisione che tenga conto delle peculiarità del settore ceramico. L’hanno chiesta, a Bruxelles, la Regione Emilia Romagna e la Generalitat Valenciana firmando il ‘Manifesto’ che recepisce le urgenze di due sistemi industriali la cui competitività è messa a dura prova dalle legislazioni europee in materia ambientale. Non è la prima volta che la ceramica italiana cerca sponde in Europa: la novità è, forse, questa alleanza tra le associazioni di riferimento dei produttori di casa nostra (Confindustria Ceramica) e iberici (Ascer). Ieri concorrenti, oggi Italia e Spagna saldano un fronte comune: le problematiche rispetto alla legislazione UE sono le stesse e i concorrenti ‘veri’, sul mercato globale sono altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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