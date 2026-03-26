Durante un concerto al Forum di Milano, la cantante ha interrotto il suo spettacolo a causa di un'improvvisa intossicazione alimentare. L'interruzione è avvenuta nel corso dell'esibizione, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle conseguenze per l'artista. La performance è stata sospesa temporaneamente, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti.

MILANO – La cantante interrompe lo show al Forum di Milano a causa di un’improvvisa intossicazione alimentare. L’artista spagnola si è fermata dopo circa metà concerto, durante la sua unica data italiana del Lux Tour, lasciando il palco tra gli applausi e la comprensione del pubblico. Lo spettacolo, attesissimo e sold out, era iniziato con circa un’ora di ritardo, dettaglio che aveva già fatto emergere qualche sospetto sulle condizioni della cantante. Nonostante ciò, nei primi due atti Rosalía aveva portato in scena una performance intensa e scenicamente curata, senza mostrare evidenti segnali di difficoltà. I primi segnali di malessere sono arrivati durante l’esecuzione del brano De Madrugá, quando l’artista ha iniziato a perdere energia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La cantante Rosalía interrompe lo show al Forum di Milano

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