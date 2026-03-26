la boldrocchi academy gli aspiranti saldatori fanno lezione in azienda

In un'azienda specializzata nel settore, gli aspiranti saldatori partecipano a lezioni pratiche all’interno della struttura. Le sessioni prevedono esercitazioni direttamente sui materiali e strumenti utilizzati nel lavoro quotidiano, consentendo ai partecipanti di acquisire competenze tecniche in ambienti reali. Le attività formativa si svolgono durante l’orario di lavoro, coinvolgendo giovani e adulti interessati a perfezionare le proprie capacità nel settore.

Quando l’azienda si fa scuola, di mestiere e di vita. Un modo diverso di avvicinare mondo dell’impresa e mondo della formazione, con le officine della ditta trasformate per 15 giorni in aule-laboratorio, dove i ragazzi hanno potuto provare e toccare con mano un lavoro oggi richiestissimo, apprendendone i rudimenti da chi ogni giorno svolge quei compiti. È l’innovativa esperienza vissuta da 2 classi del Centro di formazione professionale In-Presa di Carate all’interno della Boldrocchi di Biassono, storica azienda brianzola attiva dal 1909, punto di riferimento a livello internazionale nell’ingegneria, produzione e fornitura di soluzioni industriali avanzate per la gestione dell’aria, del calore e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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