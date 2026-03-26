In una decisione che ha sorpreso molti, l’Unione Europea ha scelto Lille come sede dell’Agenzia delle dogane, escludendo Roma. La vittoria francese è stata determinata dal voto degli Stati membri, segnando una sconfitta per l’Italia e per il governo di Giorgia Meloni. La scelta si inserisce in un contesto di competizione tra nazioni e leadership politiche all’interno dell’Unione.

La Francia di Emmanuel Macron batte l’Italia di Giorgia Meloni. E che fosse una sfida anche tra leader e capitali lo dimostra il fatto che a fare la differenza è stato il voto degli Stati membri. Che hanno preferito la candidatura di Lille a quella di Roma per ospitare la nuova sede dell’ Agenzia europea delle dogane (Euca). La scelta è stata presa dal Consiglio e dal Parlamento europeo: tra nove città candidate, Lille e Roma sono arrivate al ballottaggio. Entrambe sono risultate essere le due città votate sia dal Consiglio che dal Parlamento. A quel punto sono iniziate le votazioni congiunte: al terzo round Lille si è imposta con 36 voti contro i 18 di Roma. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La beffa in Ue, sconfitta per Roma: sarà Lille a ospitare l’Agenzia delle dogane

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