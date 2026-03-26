la bassa dice addio a matteo scomparso a 47 anni

La comunità di Torsa di Pocenia si è riunita per l’ultimo saluto a Matteo Nardini, scomparso all’età di 47 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione, a causa di un arresto cardiaco. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti del paese della Bassa friulana.

L'uomo è mancato nella sua abitazione di Torsa di Pocenia. I funerali sono previsti per sabato La comunità di Torsa di Pocenia dice addio a Matteo Nardini, scomparso a 47 anni. L'uomo, che viveva nel paese della Bassa friulana, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, stroncato da un arresto cardiaco. I funerali avranno luogo nella chiesa parrochiale di Torsa sabato 28 marzo, alle 15 e 30. La salma giungerà dalla camera mortuaria del cimitero di Rivignano. Venerdì 27, alle 18 e 30, sempre nella chiesa di Torsa sarà recitato in memoria di Matteo un Rosario. UdineToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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