La Baracca | PrOsare Borchert Una sfida

Sabato sera alle 21.15, al Teatro La Baracca, prenderà il via lo spettacolo PrOsare Borchert, interpretato e scritto da Gianfelice D’Accolti. La rappresentazione si ispira alle prose del drammaturgo tedesco Wolfgang Borchert, autore poco noto in Italia, morto a soli 26 anni, e noto per le sue posizioni contro la guerra e l’ideologia nazista.

Sabato alle 21.15 al Teatro La Baracca PrOsare Borchert, di e con Gianfelice D’Accolti, un’interpretazione dalle prose di un autore tedesco non molto conosciuto in Italia, Wolfgang Borchert (foto, 1921-1947), ostinato poeta contro la guerra e antinazista, morto giovanissimo. Di lui è famoso soltanto il testo teatrale Fuori davanti alla porta, le sue prose sconosciute quasi per tutti praticamente. Il titolo enfatizza la sfida di portare in scena prosa diretta e osare contro guerra e riarmo. L’azione scenica è costruita su cinque novelle (Quel martedì-Il pane-Il mio fratellino pallido-Tutte le latterie si chiamano Hinsch-L’orologio da cucina)... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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