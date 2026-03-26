Sabato 28 marzo alle 20.30 si svolgerà la finalissima della 45esima edizione del concorso canoro

Si terrà sabato sera 28 marzo, alle 20.30, la finalissima del concorso canoro faentino "Il Pavone d’Oro" ideato da don Italo Cavagnini nel 1969 e giunto quest’anno alla 45a edizione. Dalle tre semifinali delle settimane scorse sono stati scremati i diciannove concorrenti che accederanno alla finalissima. Ad esibirsi sul palco nella serata conclusiva, in scena al Teatro Masini, saranno sei concorrenti per la categoria A e B, sette per la categoria C e il vincitore assoluto della categoria ‘Classi’. Come da regolamento il trionfatore della 45a edizione verrà scelto tra i soli finalisti della Categoria C. A decretare il vincitore sarà la giuria tecnica presente in sala, ma contribuirà anche il voto del pubblico tramite Qr code (per i soli partecipanti della categoria C). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - La 45esima edizione del Pavone d'Oro si chiude con la finalissima al Teatro Masini

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